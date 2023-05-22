Москва, 22 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Верховный суд по поручению президента Российской Федерации ведёт работу по гуманизации российского законодательства. Об этом 22 мая заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

«Реализация этого направления, работа над ним идёт постоянно», — приводит слова Лебедева пресс-служба Кремля.

По его словам, во исполнение соответствующего поручения главы государства специалисты подготовили проект закона, который направлен на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, а также лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести.

«Конечная цель этого законопроекта заключается в том, что человек, если он впервые привлечён за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — пояснил Лебедев.

По его словам, касаемо привлечения к уголовной ответственности женщин специалисты предлагают такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, всё равно её не привлекать к уголовной ответственности.

Президент России считает необходимым провести обсуждение данного законопроекта.

«Нужно, как мы и обычно делаем в таких случаях, проработать основательно с экспертным сообществом, с депутатами поработать, с Общественной палатой, а я дам соответствующее поручение Администрации», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил Верховному суду РФ совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, МВД, Минюстом, ФСИН и Общественной палатой изучить практику заключения под стражу обвиняемых в ненасильственных преступлениях женщин, у которых есть малолетние дети. Об этом 13 января говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по правам человека.

28 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на гуманизацию содержания под стражей и отбывания наказаний в виде принудительных работ и лишения свободы. Проект закона предусматривает пересмотр сроков и условия снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого во время пребывания под стражей. Предусматривается также, что подозреваемый или обвиняемый считается не имеющим взыскания, если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому взысканию.