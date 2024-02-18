Лондон, 18 февраля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) намерена оштрафовать Apple за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на €500 млн, пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на пять источников, знакомых с деталями антимонопольного расследования.

Jared Smith

В публикации отмечается, что это будет первый штраф для американской корпорации в Европе, назначенный за злоупотребления на рынке музыкальных стримингов.

Согласно данным издания, регулятор намерен наложить штраф на Apple по итогам расследования, которое было начало после жалобы шведской стриминговой платформы Spotify в 2019 году. По мнению шведской стороны, Apple злоупотребляет тем, что является эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS и может навязывать сторонним разработчикам собственные условия.

В частности, Apple требует, чтобы музыкальные сервисы, конкурирующие с Apple Music, в том числе Spotify, платили 30-процентную комиссию с платежей, совершённых через платёжную систему Apple. Однако это требование не распространяется на такие сервисы, как Uber и Deliveroo, которые не являются прямыми конкурентами сервисам Apple.

Также компания обвиняется в ограничении прав пользователей и неинформировании их об альтернативных услугах стриминга, что, по мнению Еврокомиссии, нарушает конкурентные правила ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в январе Apple оплатила в России антимонопольный штраф в размере более 1,1 млрд рублей. Компания запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Также Apple запрещала им использовать альтернативные способы оплаты.

Apple требовала, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. В противном случае компания не допускала приложения в App Store.

Кроме того, в ноябре 2023 года стало известно, что Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. А в феврале 2023 года американская компания оплатила антимонопольный штраф в размере 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.