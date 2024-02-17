Вашингтон, 18 февраля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс медлит с выделением дополнительного финансирования для помощи Киеву, заявил 17 февраля президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

На вопрос журналистов уверен ли он, что украинские военные не допустят потери других городов, Байден ответил отрицательно.

«Нет. Я в этом не уверен. И никто не может быть. Слишком многое поставлено на карту», — сказал глава Белого дома, добавив, что было бы «неэтично» и «абсурдно» отказаться от поддержки Киева, когда у ВСУ заканчиваются снаряды.

Американский президент пообещал добиться предоставления украинской армии необходимых боеприпасов и выделения дополнительного финансирования.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Джо Байден призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать.

Нижняя палата Конгресса США объявила об уходе до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о проведении 17 февраля телефонных переговоров с американским президентом во время Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, обсуждалась ситуация в зоне боевых действий. После разговора Зеленский отметил, что может рассчитывать на полную поддержку администрации США.

После встречи с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила об отсутствии плана Б в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Есть только план А, в рамках которого Украина получала помощь. В США должна быть двухпартийная поддержка ВСУ в обеих палатах Конгресса, добавила Харрис.