Москва, 17 февраля, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Поддержка Украины для многих политиков коллективного Запада является стратегической линией, несмотря на определённую усталость от конфликта. Такое мнение высказал политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин, комментируя положительную реакцию американского предпринимателя Илона Маска на сообщение о том, что украинский конфликт зашёл в тупик.

AP/TASS

Маск согласился в соцсети Х с утверждением о том, что единственной помехой для начала мирных переговоров является продолжающееся финансирование Киева со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

«Можно сказать, что на Западе, конечно, происходит переоценка ситуации на Украине, поскольку это одна из наиболее горячих точек мировой политики. К тому же, там чувствуется определённая усталость на фоне неудач ВСУ на фронте», — уточнил он.

Вместе с тем поддержка Киева для большинства политиков коллективного Запада является стратегической линией, поэтому необходимо в этой сфере быть реалистами, указал эксперт. Он отметил, что Запад не бросил Украину, ей планируют предоставить новую финансовую помощь.

«Поэтому не нужно ожидать, что будет какая-то отмена санкций в отношении России, как некоторые считают. Это достаточно выверенная политическая линия западного правительства», — добавил эксперт.

По его словам, несмотря на то, что стороны стремятся разрешить конфликт, их позиции сейчас непримиримы.

«Я не знаю, какой должен появится с западной стороны переговорщик, чтобы он мог предложить какую-то схему, которая была бы приемлема для обеих сторон. Хотя в последнее время мы видим такие робкие попытки компромисса со стороны Запада», — уточнил Мизин, добавив, что ситуация является достаточно сложной.

Он напомнил, что российская сторона не раз заявляла о готовности к переговорам, но к ним не готова Украина. Это означает, что пока никакого компромисса быть не может, к сожалению, пояснил эксперт.

Политолог призвал продумывать пути выхода на компромисс, а также видение того, как будет складываться будущее европейской архитектуры безопасности.

По его словам, некоторые связывают определённые надежды на бывшего президента США Дональда Трампа.

«Но в отношении Трампа не нужно обольщаться. Он человек непредсказуемый. Мы помним, что его правление ничего хорошего для двусторонних российско-американских отношений не принесло. России нужно чётко проводить свою выверенную политическую линию», — обратил внимание эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент РФ Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Российский лидер отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.

Профессор международных отношений Эндрю Лэтэм 16 февраля в статье для американского издания The Hill отметил, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.

Он добавил, что российская армия по всем аспектам имеет преимущество, потому что смогла успешно приспособиться к ситуации на фронте. Поэтому Запад должен перестать находиться в заблуждении о продвижении ВСУ и склонить Киев к переговорам. По его словам, чем раньше политики и влиятельные лица на Западе поймут это, тем скорее можно будет достичь согласованного прекращения боевых действий.