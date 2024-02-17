Вашингтон, 17 февраля, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети Х с утверждением о том, что украинский конфликт зашел в тупик.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Так, в сообщении информационного канала Wall Street Silver говорилось, что единственной помехой для начала мирных переговоров является продолжающееся финансирование Киева со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

«Верно», — написал Маск под постом.

Он также поддержал точку зрения о том, что Россия лишь желает оставить за собой русскоговорящие регионы на востоке Украины, а у Киева не хватит ресурсов, чтобы их «вернуть».

Как передавало ИА Регнум, в Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Он отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.

16 февраля профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill отметил, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией.