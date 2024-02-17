Наступивший 724-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о выводе всех подразделений украинских войск из Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Решение принял главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский «во избежание окружения и ради сохранения военнослужащих», написал он в соцсетях. О ближайших планах сказано, что ВСУ намерены перейти к обороне «на более выгодных рубежах».

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

О том, что украинские подразделения якобы уже вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции, информировал в Telegram-канале командующий украинской группировкой «Таврия» генерал Александр Тарнавский. На самом деле в городе остаются очаги сопротивления, многочисленные группы ВСУ потеряли связь и управление, поэтому могут даже не знать о соответствующем решении, информируют военкоры.

Тем временем российские штурмовики Су-25 поразили замаскированные позиции ВСУ на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики.

Ракетную опасность в ночь на 17 февраля объявляли в Белгородской, Ростовской и Курской областях. Российские силы ПВО сбили несколько украинских дронов. Пострадавших нет, перебить медийную повестку о сдаче Авдеевки ВСУ тоже не удалось.

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