Москва, 17 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Российские штурмовики Су-25 поразили авиаракетами замаскированные позиции ВСУ на донецком направлении, сообщили 17 февраля в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Штурмовики Су-25 ВКС России работают в зоне спецоперации

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении», — сказали в ведомстве.

Удар корректировали передовые авиационные наводчики. Из их доклада следует, что цели были успешно поражены.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ на донецком направлении за неделю потеряли более 1800 человек, 11 танков, 14 боевых бронированных машин и другую технику. Подразделения Южной группировки российских войск отразили 46 атак противника у Белогоровки, Богдановки, Клещеевки, Красного, Ленинского, Новомихайловки и в районе населённого пункта Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка Донецкой Народной Республики, уточнили 16 февраля в Минобороны РФ.

ВКС России сбили штурмовик Су-25, которым управлял военнослужащий 299-й бригады тактической авиации украинской армии Владислав Рыков. Пилот погиб. СМИ называли Рыкова одним из лучших украинских лётчиков, на его счету было 385 боевых вылетов, он был подполковником и штурманом бригады.