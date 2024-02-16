Лондон, 16 февраля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уехал в Западную Европу на фоне окружения и разгрома подразделений ВСУ на фронте, заявил 16 февраля британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА Регнум

«Задачей Зеленского, как верховного главнокомандующего и президента, было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», — сказал Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 февраля Зеленский посетил Берлин, где провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и подписал с ним соглашение о безопасности. Это соглашение охватывает период после потенциального прекращения огня и не предполагает отправки немецких солдат в Киев, пояснил Шольц после церемонии подписания.

Также 16 февраля Зеленский прибыл во Францию. Предполагается, что в ходе своего визита он проведёт переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых будут обсуждаться в том числе поставки оружия для ВСУ, и подпишет вместе с Макроном двустороннее соглашение о безопасности.

Времени на попрошайничество у Зеленского остается совсем мало, поскольку из-за отмены выборов на Украине его правовой статус после 20 мая станет как минимум неопределённым, отмечал ранее в своей публикации обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, сказали журналистам бойцы ВСУ. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений украинской армии, заявила 16 февраля высокопоставленная представительница Пентагона.