Вашингтон, 16 февраля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Ситуация в Авдеевке может стать предвестником новых поражений украинской армии. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования», — приводит её слова «РИА Новости».

Она добавила, что будет много и других точек на линии фронта, где у ВСУ будут заканчиваться запасы.

По её словам, США и союзники понимают, что без 60 млрд долларов, выделение которых не может согласовать Конгресс, у ВСУ нет шансов против российской армии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, украинский генерал, командующий группировкой войск «Таврия», Александр Тарнавский объявил, что командование ВСУ приняло решение об отступлении из укрепрайона «Зенит» на юго-востоке Авдеевки. По его словам, это решение было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

До этого официальный представитель группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов.