* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Киев, 16 февраля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Ситуация на фронте для ВСУ сложилась плохая, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Zuma/TASS

«Плохая, но не критическая», — сказал он в интервью французской газете Liberation, отвечая на вопрос, действительно ли обстановка для ВСУ на фронте критическая.

Он объяснил проблему высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий.

Также Буданов заявил, что объёмы, которые Украине предоставляют западные партнёры, «недостаточны для покрытия потребностей ВСУ, равно как и промышленности».

Как сообщало ИА Регнум, 3-я штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная в Авдеевку в качестве подкрепления, назвала своим «новым домом» коксохимический завод на северо-западной окраине города. Бойцы тем самым напомнили о боях за предприятие «Азовсталь» в Мариуполе.

Официальный представитель украинской оперативно-стратегической группировки «Таврия» Дмитрий Лиховой 14 февраля заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей. Позже командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский сообщил о подготовке новых позиций в Авдеевке.

В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, президент Владимир Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Он отмечал, что переговорный процесс прекратился из-за решения украинской стороны. Так, осенью 2022 года лидер киевского режима Владимир Зеленский своим указом ввёл в действие решение СНБО о невозможности переговоров с руководством России.