Киев, 16 февраля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь в Авдеевку, назвала своим «новым домом» коксохимический завод, который находится на северо-западной окраине города.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Вид на Авдеевку и Авдеевский коксохимический завод

«Авдеевка. Коксохимический завод. По состоянию на данный момент это новый «дом», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети штурмовой бригады.

Украинские военные также опубликовали видео, на котором показаны поднимающиеся над заводом клубы дыма.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 февраля украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что Вооружённые силы Украины готовят новые позиции для украинских военных в Авдеевке.

Днём ранее официальный представитель группировки Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

15 февраля обозреватели газеты The Washington Post написали, что ВСУ начали отступать из Авдеевки. Сдача города российским войскам — вопрос времени, привело издание мнение украинских бойцов.

Один из боевиков ВСУ признался журналистам, что российские военные оказывают давление и киевская армия вынуждена отступать. Коксохимический завод Авдеевки может стать последним крупным опорным пунктом ВСУ в городе, отметили авторы.