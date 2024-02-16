Киев, 16 февраля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят новые позиции для украинских военных в Авдеевке. Об этом сообщил украинский командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется манёвр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других способов поражения. Подготовлены новые позиции, и продолжают готовиться мощные укрепления с учётом всех возможных сценариев», — пояснил Тарнавский.

Вместе с тем украинский военный отметил, что положение в Авдеевке сложное, но, по его словам, «контролируемое». ВСУ выполняют задачу главкома «по стабилизации ситуации» на данном направлении, добавил он.

Днём ранее официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Как передавало ИА Регнум, представитель Белого дома Джон Кирби 15 февраля заявил журналистам, что ситуация в донецкой Авдеевке — критическая для ВСУ: Киеву не хватает боеприпасов, а значит, город может перейти под контроль российской армии.

Кирби сказал, что Вашингтон получил информацию от властей киевского режима о том, что в Авдеевке всё сложно «до критического состояния».

Он объяснил это тем, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов, а причина этого в том, что США не имеют возможности в нынешних условиях отправлять Украине новые пакеты военной помощи.

Вместе с тем руководитель службы связи 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач 13 февраля заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ракетная атака Вооружённых сил РФ накрыла 1,5 тыс. бойцов ВСУ на полигоне в Селидово, который находится в 30 километрах от Авдеевки. Официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, бойцы ВСУ прибыли на полигон для учений или ротации. Удар, нанесённый ракетами «Искандер-М», превратил полигон в ад, отметил военкор Александр Коц.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 31 января назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где сейчас идут бои.

Путин подчеркнул, что самый острый и опасный участок борьбы за Россию сейчас в зоне специальной военной операции, но борьбу за будущее страны ведёт каждый россиянин.

По его словам, у каждого гражданина России есть свой участок работы в борьбе за будущее своей страны.