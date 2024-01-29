Москва, 29 января, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Подразделение психологических операций Вооружённых сил России включало для украинских военных похоронный марш с целью подрыва их боевого духа, сообщил журналистам российский боец с позывным Леший.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что это происходило в ночное время на изюмском направлении специальной военной операции. Марш сопровождался звуками детского плача и женского крика.

«На изюмском направлении мы заезжали в лес и с часа ночи до пяти утра вещали похоронный марш вперемешку с детским плачем и женским криком», — сказал военнослужащий, слова которого приводит RT.

Леший отметил, что такая тактика оказывает на противника деморализующее влияние. В прошлом году бойцы этого российского подразделения транслировали рядом с позициями ВСУ данные о потерях украинских сил, а также призывали сдаваться в плен и распространяли подробные инструкции для тех, кто решил сложить оружие.

Кроме того, подразделения психологических операций раскидывали листовки над территориями, на которых находятся отряды противника. Для этого использовались специальные агитснаряды или дроны.

Российские бойцы также пытаются обезвредить бронетранспортеры ВСУ, на которых находятся рупоры. При этом украинские военные пытаются включать звук, находясь от российских сил на расстоянии нескольких километров, чтобы не быть замеченными, однако Вооружённым силам России всё же удаётся их найти и обезвредить.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как украинские военные просыпаются по утрам под песню российского исполнителя Олега Газманова «Вперед, Россия». Её транслировали со своих позиций российские бойцы.

В ролике представители ВСУ выразили своё негодование, услышав звуки песни. Сам Газманов, узнав об этой истории, заявил, что для него является большой честью то, что российские бойцы слушают его песни на фронте и тем самым подрывают боевой дух противника.