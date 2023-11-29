Москва, 29 ноября, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Украинские военные просыпаются по утрам под песню Олега Газманова «Вперед, Россия», которую на высокой громкости транслируют со своих позиций российские бойцы. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Теперь вместо «доброе утро» военнослужащие ВСУ слышат другие два слова — «Вперед, Россия!» — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Звуки песни Газманова вызывают негодование у украинских военных. На полной версии видео с моментом звучания композиции слышна ненормативная лексика.

Как сообщало ИА Регнум, в июне житель украинского города Кременчуга написал заявление в полицию на певца Макса Барских, который исполнил на концерте песню «Берега» на русском языке. Автор обращения попросил правоохранителей провести проверку по указанному факту.

В июле Киевский городской совет запретил публичное исполнение песен и чтение книг на русском языке на территории города. Ограничение распространяется на книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги.