Москва, 16 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проанализировал текущую зиму в России и заявил, что «нормальной» погоды было мало.

ИА REGNUM Погода

По словам синоптика, соответствующей климату погоды в России этой зимой очень мало — оттепели чередуются с аномальными морозами, а таких снегов не было уже несколько десятилетий.

«Эта неоднородность погоды впечатляет», — пояснил Вильфанд «РИА Новости».

Однако средняя температура за весь период зимы держится в норме. Также специалист добавил, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности.

«Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — заключил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ёж по кличке Пых Пыхыч из красноярского зоопарка «Роев ручей» предсказал жителям Центральной Сибири раннюю весну.

В зоопарке, следуя традиции, подготовили для декоративного ёжика две миски с любимым лакомством — личинками — и поставили их в разные углы.

Ёж почти сразу направился к первой миске с солнышком и стал угощаться. Когда ему предложили вторую миску, со снежинкой, он принюхался, походил рядом, но потом вернулся к первой миске.

Роман Вильфанд ранее заявил, что на европейской территории России в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями.