Метеоролог Вильфанд назвал нынешнюю зиму ненормальной
Вильфанд заявил, что зима 2024 года была самой снежной за последние десятилетия
Москва, 16 февраля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд проанализировал текущую зиму в России и заявил, что «нормальной» погоды было мало.
По словам синоптика, соответствующей климату погоды в России этой зимой очень мало — оттепели чередуются с аномальными морозами, а таких снегов не было уже несколько десятилетий.
«Эта неоднородность погоды впечатляет», — пояснил Вильфанд «РИА Новости».
Однако средняя температура за весь период зимы держится в норме. Также специалист добавил, что метеорологи оценивают снежность не по высоте снега, а по его плотности.
«Так вот плотность снега очень большая, такой не было уже несколько десятилетий», — заключил Вильфанд.
Как сообщало ИА Регнум, в Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
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Роман Вильфанд ранее заявил, что на европейской территории России в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями.