Москва, 15 февраля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В Москве за зиму выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра, власти ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Об этом 15 февраля сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

РИА Новости/Владимир Федоренко

«За эту зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра», — приводит слова Бирюкова «РИА Новости».

Он добавил, что для ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тыс. единиц техники и 165 тыс. человек. При этом дополнительные силы привлечены из инженерных компаний. По словам Бирюкова, для коммунальных служб это не аврал, а норма.

Заммэра также подчеркнул, что осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Как передавало ИА Регнум, к утру 15 февраля высота сугробов в Москве после сильного ночного снегопада составила 54 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за ночь в столице России выпало 4 см снега. Синоптик добавил, в течение суток снежный покров подрастет до 60 см, при том, что норма составляет 36 см. Рекорд по числу выпавшего снега был установлен в 1994 году, тогда намело сугробы высотой 65 см.

Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада, сообщил Telegram-канал городского хозяйства Москвы.