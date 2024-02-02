Ёж Пых Пыхыч из Красноярска предсказал раннюю и тёплую весну
Красноярск, 2 февраля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Ёж по кличке Пых Пыхыч из красноярского зоопарка «Роев ручей» предсказал для жителей Центральной Сибири раннюю весну. Об этом говорится в сообщении зоопарка в Telegram-канале.
2 февраля отмечается День ежа. Древние римляне в этот день искали и будили ежей, чтобы по их поведению узнать о погоде в предстоящие месяцы. В зоопарке, следуя этой традиции, подготовили для декоративного ёжика две миски с любимым лакомством — личинками и поставили их в разные углы.
«Напротив одной миски табличка, символизирующая раннюю и теплую весну, напротив другой — табличка, которая символизирует весну позднюю и затяжную», — пояснили в зоопарке.
Еж почти сразу направился к первой миске с солнышком и стал угощаться. Когда ему предложили вторую миску со снежинкой, он принюхался, походил рядом, но потом вернулся к первой миске.
В зоопарке заявили, что после предсказания Пых Пыхыча готовятся встречать весну.
Как сообщало ИА Регнум, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на европейской территории России в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями.