Москва, 27 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. На европейской территории в начале февраля установится тёплая погода с оттепелями. Об этом 27 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По его словам, которые привело агентство «Интерфакс», в Москве в начале февраля температура воздуха будет на шесть градусов выше климатической нормы.

«Начало февраля тёплое, оттепельное», — сказал он.

Синоптик уточнил, что с 1 по 4 февраля в Москве и Подмосковье ожидается температура воздуха от -7 до -2 градусов ночью и от -4 до +1 градуса в дневное время.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в пресс-службе управления МЧС России Сахалинской области объявили лавинную опасность в шести района региона. Предупреждение об опасности схода лавин выпустили для Долинского, Холмского, Невельского, Анивского и Корсаковского районов, и города Южно-Сахалинска.

В центре погоды «Фобос» 24 января рассказали, что Россию накрыли циклоны со стороны трёх океанов. По данным синоптиков, это стало причиной непогоды в дальневосточных регионах. Также на Восточно-Европейскую равнину движутся тёплые воздушные массы, а на востоке Центрального района России и в приполярных областях ожидается снег.