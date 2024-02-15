Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос, каким он видит будущее оборонно-промышленного комплекса (ОПК) через 5–10 лет, в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что перед Россией сегодня стоят острые задачи в зоне спецоперации, однако гражданская повестка страны немаленькая.

«У нас наиболее острые задачи стоят в зоне проведения специальной военной операции. Но у нас и гражданская повестка большая. Например, мы будем обсуждать вопросы, связанные с развитием высокоскоростных железнодорожных магистралей — там нужно будет большое количество современного подвижного состава, потому что составы будут ходить со скоростью 400 километров в час», — сказал Путин, отметив, что для этого потребуется техника на уровне мировых стандартов.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Путин во время форума «Все для Победы!» призвал отечественный ОПК добиться высоких результатов в обеспечении Вооружённых сил России.

Также президент отметил, что на данный момент в РФ на 95% обновлены стратегические ядерные силы, а их морскую составляющую обновили почти на все 100%.

Кроме того, глава государства заверил, что вклад оборонной отрасли в развитие РФ будет только расти, а предприятия ОПК будут обеспечены заказами на годы вперёд.

Государство будет работать над дальнейшим повышением заработной платы сотрудникам предприятий ОПК и другими мерами их социальной поддержки, сказал во время форума лидер России.