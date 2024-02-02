Тула, 2 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Необходимо добиться высоких результатов по оснащению армии и флота всеми видами обычных вооружений, а также перспективными образцами нового поколения. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с сотрудниками предприятий ОПК в Туле в рамках проекта «Всё для победы!».

Михаил Куравлев/РИА Новости

Перед этим президент отметил, что на данный момент в РФ на 95 процентов обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая обновлена почти на все 100 процентов.

«Таких же результатов будем добиваться и по оснащению армии и флота всей линейкой обычных вооружений, включая перспективные образцы нового поколения. И мы эти планы обязательно вместе с вами реализуем», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, добавил он.

9 ноября 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства вооружений. Он отметил кратный рост производства отдельных видов вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения.

В ходе разговора после церемонии вручения наград «Золотые Звёзды» 8 декабря президент также заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты. Объёмы производства увеличились «в разы», и хотя «ещё не всего хватает», работа ведётся всё более грамотно, отметил глава государства.

В сентябре 2023 года Путин обозначил главной стратегической задачей военно-промышленного комплекса обеспечение вооружения для специальной военной операции в полном объёме. Президент отметил, что необходимо проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружений и техники и определить приоритетные задачи на 2024 год.

13 октября газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников опубликовала статью, в которой сказано, что Россия преодолела влияние введённых Западом санкций и сейчас производит больше ракет, чем до специальной военной операции. Отмечалось, что в 2022 году Россия из-за санкций была вынуждена замедлить производство оружия, но к концу года оно стало расти. Кроме того, по оценкам западных чиновников, Россия ежегодно может производить по 200 танков, а количество производимых артиллерийских снарядов может достигнуть двух миллионов в год.

Авторы подчеркнули, что Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа. А по словам высокопоставленного эстонского чиновника, которого они процитировали, производство боеприпасов в РФ в семь раз превышает аналогичное на Западе.