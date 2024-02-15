Белгород, 15 февраля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Киевские нацисты, терпя провалы на поле боя, вымещают свою злость на мирных гражданах России, заявил 15 февраля МИД РФ, комментируя удар ВСУ по Белгороду.

Антон Вергун/РИА Новости

Как сообщалось ранее, в результате удара ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе ребёнок, и пострадали 15.

Нанесённый ВСУ удар по Белгороду является терактом, Россия вынесет вопрос об этой атаке на заседание Совбеза ООН, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire.

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