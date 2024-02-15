Москва, 15 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Шесть человек, в том числе ребёнок, погибли в результате удара ВСУ по Белгороду 15 февраля, сообщили в Минздраве России.

Антон Вергун/РИА Новости

«В результате обстрела украинскими националистами торгового центра в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранения различной степени тяжести получили ещё 17 человек. Среди пострадавших четверо детей. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В город направили бригаду специалистов из федеральных центров. По данным источника 112, среди погибших годовалый малыш.

Украина нанесла удар из западной системы РСЗОRM-70 Vampire по Белгородской области днём в четверг. Как сообщили в Минобороны, система ПВО сбила 14 реактивных снарядов.

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Основные удары пришлись по южной части города: снаряд упал на стадион одной из школ. Серьёзные повреждения получило здание торгового центра. Взрывной волной у ТЦ убило сразу двух человек. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Как указала член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, осуществляя такие атаки на Белгородскую область, Украина преследует только одну цель — закошмарить людей. И Киев не мог бы предпринимать такие атаки без согласования с Западом.

«Она (Украина. — Прим. ред.) бьёт именно по людям в торговых центрах, по детям у новогодней ёлки, по каткам. Кроме террора, в Белгороде у неё других задач нет», — подчеркнула Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.

Официальный предствитель МИД России Мария Захарова также назвала удар ВСУ очередным террористическим актом. Она подчеркнула, что Россия обязательно вынесет обсуждение этого удара на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН.

Киевский режим регулярно пытается атаковать Белгородскую область, нанося удары именно по гражданским объектам и мирным жителям.

Так, в период с 29 по 30 декабря прошлого года ВСУ нанесли массированные удары по региону. В Белгороде жертвами теракта Киева стали 25 человек, пострадали более 100. Повреждения получили более 40 зданий, в числе которых социальные объекты и торговые центры.

Российские военные в ответ на атаку Белгорода нанесли удары по военным объектам на Украине. Среди прочего были уничтожены и те, кто планировал и осуществлял удары по российскому городу.