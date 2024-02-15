Флорида, США, 15 февраля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты успешно запустили шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями на орбиту, говорится в заявлении Пентагона, размещённом 15 февраля на его сайте.

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«Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX», — сказано в сообщении.

Все спутники, отметили в Пентагоне, были доставлены на орбиту благополучно, в данный момент проводится их первичное тестирование.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот же день ведомство анонсировало запуск спутников слежения за гиперзвуковым оружием. В частности, США хотят вывести на орбиту два спутника системы слежения за сверхзвуковыми и баллистическими ракетами HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor) и четыре военных разведывательных аппарата.

HBTSS будет осуществлять сбор данных в течение 2024 года. Американские военно-промышленные компании получили от Пентагона заказ на разработку спутников для HBTSS более чем на $170 млн.

Руководство Агентства по противоракетной обороне заявило, что запуск спутников станет ключевым шагом в усилиях, направленных на опережение соперников. В ближайшие несколько недель запланированы несколько испытаний и проверок для подтверждения штатного функционирования аппаратов, затем на дальнейшие испытания спутников на орбите отводится порядка двух лет.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что США несколько лет не могут догнать Россию по гиперзвуковым комплексам. Американцы чувствуют себя явно уязвленными, сказал он. По словам российского дипломата, на Западе развернули информационную кампанию, стремясь поставить под сомнение эффективность российского гиперзвукового оружия.