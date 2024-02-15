Гомель, Белоруссия, 15 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Режим контртеррористической операции (КТО) в Лельчицком районе Белоруссии могли ввести из-за учений. Об этом сообщил районный исполнительный комитет.

Министерство обороны РБ

Отмечается, что ограничения на въезд на территорию района и выезд из неё не вводились.

«Пока работаем в обычном режиме», — цитирует РИК Sputnik Беларусь.

Вместе с тем в исполкоме не уточнили время окончания учений.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля в Лельчицком районе Гомельской области ввели режим контртеррористической операции, жителей попросили подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

Лельчицкий район граничит с Украиной.

31 декабря 2023 года председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что президент страны Александр Лукашенко поручил Комитету усилить контроль за оперативной обстановкой в праздничные дни. Обстановка в стране контролируемая, КГБ работает в усиленном режиме, отметил Тертель.

В ноябре 2023 года председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, в ходе которых у границы вывешиваются флаги украинских националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.