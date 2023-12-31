Минск, 31 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету государственной безопасности (КГБ) усилить контроль за оперативной обстановкой в республике в праздничные дни, сообщил председатель КГБ Иван Тертель 31 декабря БелТА.

Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press

«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий», — рассказал он.

Тертель добавил, что президент также поручил ему вместе с минобороны Белоруссии и Госпогранкомитетом проводить работу для поддержания высокой бдительности в праздничные дни для защиты населения. Глава КГБ заявил, что ведомство полностью готово к этой задаче.

Он также доложил, что обстановка в стране остается контролируемой, комитет работает в усиленном режиме.

В Белоруссии на Новый год праздничным днями в 2024 году объявили 1 и 2 января. На Рождество жители республики будут отдыхать 6 и 7 января.

Как сообщало ИА Регнум, председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов в ноябре сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, украинцы у границы вывешивают флаги националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.