Лукашенко поручил КГБ усилить контроль за обстановкой в Белоруссии
Минск, 31 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету государственной безопасности (КГБ) усилить контроль за оперативной обстановкой в республике в праздничные дни, сообщил председатель КГБ Иван Тертель 31 декабря БелТА.
«Главой государства поставлена задача усиленного контроля за оперативной обстановкой, недопущения чрезвычайных происшествий», — рассказал он.
Тертель добавил, что президент также поручил ему вместе с минобороны Белоруссии и Госпогранкомитетом проводить работу для поддержания высокой бдительности в праздничные дни для защиты населения. Глава КГБ заявил, что ведомство полностью готово к этой задаче.
Он также доложил, что обстановка в стране остается контролируемой, комитет работает в усиленном режиме.
В Белоруссии на Новый год праздничным днями в 2024 году объявили 1 и 2 января. На Рождество жители республики будут отдыхать 6 и 7 января.
Как сообщало ИА Регнум, председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов в ноябре сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, украинцы у границы вывешивают флаги националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.