Гомель, Белоруссия, 15 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим контртеррористической операции, жителей просят подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, сообщает 15 февраля «Белта» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по региону.

Виктор Толочко/ Sputnik/РИА Новости

«Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — сказано в сообщении.

Лельчицкий район граничит с Украиной.

Как передавало ИА Регнум ранее, 31 декабря 2024 года председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что президент страны Александр Лукашенко поручил Комитету усилить контроль за оперативной обстановкой в праздничные дни. Обстановка в стране контролируемая, КГБ работает в усиленном режиме, отметил Тертель.

В ноябре 2023 года председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, в ходе которых у границы вывешиваются флаги украинских националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.

Безопасность белорусского государства обеспечивается в должной мере, заявил Лукашенко в январе 2024 года. Говоря об обеспечении безопасности, он упомянул вооружённые силы страны, мобилизационный резерв, территориальную оборону и народное ополчение. Мир «дорого стоит», однако Белоруссия и её народ никогда «не были так защищены, как сейчас», отметил Лукашенко.

Также в январе 2024 года Лукашенко заявил, что нынешний год будет для страны непростым, недоброжелатели Белоруссии будут раскачивать обстановку в государстве в том числе во время предстоящих в феврале парламентских и местных выборов. На Белоруссии «будут тренироваться», отметил Лукашенко.