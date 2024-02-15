В Гомельской области ввели режим контртеррористической операции
КГБ Белоруссии: в Гомельской области введён режим контртеррористической операции
Гомель, Белоруссия, 15 февраля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. В Лельчицком районе Гомельской области ввели режим контртеррористической операции, жителей просят подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, сообщает 15 февраля «Белта» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по региону.
«Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур», — сказано в сообщении.
Лельчицкий район граничит с Украиной.
Как передавало ИА Регнум ранее, 31 декабря 2024 года председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель сообщил, что президент страны Александр Лукашенко поручил Комитету усилить контроль за оперативной обстановкой в праздничные дни. Обстановка в стране контролируемая, КГБ работает в усиленном режиме, отметил Тертель.
В ноябре 2023 года председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что украинская армия сосредоточила на белорусской границе группировку до 120 тыс. человек. Он также рассказал о провокациях, в ходе которых у границы вывешиваются флаги украинских националистов, включают гимн Украины, пытаются портить пограничные знаки, применяют звукоусиливающую аппаратуру и дроны.
Безопасность белорусского государства обеспечивается в должной мере, заявил Лукашенко в январе 2024 года. Говоря об обеспечении безопасности, он упомянул вооружённые силы страны, мобилизационный резерв, территориальную оборону и народное ополчение. Мир «дорого стоит», однако Белоруссия и её народ никогда «не были так защищены, как сейчас», отметил Лукашенко.
Также в январе 2024 года Лукашенко заявил, что нынешний год будет для страны непростым, недоброжелатели Белоруссии будут раскачивать обстановку в государстве в том числе во время предстоящих в феврале парламентских и местных выборов. На Белоруссии «будут тренироваться», отметил Лукашенко.