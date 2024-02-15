Москва, 15 февраля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 305 военных и 15 машин, в том числе Bradley, сообщил 15 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что на данном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также отразили две атаки штурмовых групп 60-й, 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

«Потери противника составили до 305-ти военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30», — информировал он.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, согласно данным российского военного ведомства, на краснолиманском направлении подразделения российских войск отразили две атаки ВСУ, противник потерял более 300 военнослужащих.

12 января Конашенков доложил, что ВСУ за неделю потеряли на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 995 бойцов. За неделю российским военным удалось поразить силы ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.

По словам украинского военнослужащего Жусулана Дусембина, ВСУ за день потеряли порядка сотни бойцов в ходе боевых действий в Серебрянском лесничестве. По его словам, офицеры ВСУ не особо беспокоятся о потерях. Боец 110-й бригады ВСУ Дмитрий Горбань с позывным Француз, в свою очередь, отмечает, что ВСУ бросают военных в «мясные штурмы», несмотря на боевое и численное превосходство ВС России.