Луганск, 13 февраля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за день потеряли порядка сотни бойцов в ходе боевых действий в Серебрянском лесничестве, рассказал украинский военнослужащий Жусулан Дусембин.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По его словам, офицеры ВСУ не особо беспокоятся о потерях.

«Какая разница? Придут новые мобики». Я слышал эту фразу не раз. Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: «Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и всё забудется», — передаёт слова украинского бойца «РИА Новости».

Вместе с тем боец 110-й бригады Дмитрий Горбань с позывным «Француз» отмечает, что ВСУ бросает военных в «мясные штурмы», несмотря на боевое и численное превосходство ВС России.

«Пока потери не достигнут 70 процентов, никто не разрешит отступить», — цитирует агентство слова Горбань.

Как передавало ИА Регнум, 12 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что ВСУ за неделю потеряли на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 995 бойцов.

За неделю российским военным удалось поразить силы ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР, Торского и Ямполовки в ДНР и Серебрянского лесничества.

Помимо этого, на купянском направлении российские военнослужащие улучшили своё положение по переднему краю и отразили 27 атак ВСУ. На южнодонецком направлении ВСУ потеряли в течение недели до 850 бойцов, на запорожском — до 230 военных. Ещё 48 украинских военных сдались в плен российским войскам.

Кроме того, 11 января командование ВСУ признало, что из-за сложной обстановки в зоне боевых действий вынуждено особенно следить за артёмовским, купянским и краснолиманским направлениями. Как тогда заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, а ныне главком ВСУ, обстановка на них остаётся сложной, в связи с чем он приказал обеспечить «надёжную оборону» и не допустить потери занимаемых рубежей.