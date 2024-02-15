Москва, 15 февраля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Панельная дискуссия «Синхронизация профобразования с запросами рынка: возможности частного образования» состоялась на выставке-форуме «Россия» в рамках Форума негосударственного образования. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

Участники дискуссии обсудили возможности негосударственного сектора в решении кадровых вопросов. В мероприятии участвовали первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Маргарита Скворцова, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Наталья Золотарёва, ректор МФЮА Алексей Забелин, директор ITHub Михаил Сумбатян.

Горячева затронула тему регулирования процесса взаимодействия вузов, работодателей и студентов.

«Мы сейчас видим, как ряд вузов пускает в образовательный процесс предпринимателей и компании, дав им разрешение открыть аудитории и базовые кафедры. Студенты этих вузов получают возможность прикоснуться к производственному процессу, работе небольших бизнесов и так далее. Благодаря этому студенты получают практический опыт в профессии, которую они выбрали. Сам же работодатель получает возможность влиять на образовательную программу», — указала Горячева.

Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

Скворцова обратила внимание на работу федерального проекта «Профессионалитет».

«Те механизмы и принципы, которые в него заложены, применимы безотносительно получения федеральной поддержки. Примером тому являются 20 образовательных кластеров, которые были созданы в 2023 году в инициативном порядке», — подчеркнула Скворцова.

Золотарёва представила результаты исследования, проведённого Союзом директоров средних специальных учебных заведений России.

«Мы задумались над портретом частного колледжа. Если говорить о длительности существования колледжей, то значительная их часть — около 40% — создана в последние 25 лет. Именно это время связано с созданием негосударственных образовательных организаций. Как правило, колледжи не имеют филиалов, но 35% всё же обладают представительствами в других регионах. Если же говорить про трудоустройство — более половины колледжей имеют как минимум 70% трудоустроившихся выпускников», — отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 по 14 февраля на международной выставке-форуме «Россия» впервые прошёл Форум негосударственного образования. В мероприятии участвовали более 500 человек, в том числе представители профильных комитетов Госдумы, Минобрнауки, Рособрнадзора, Минпросвещения, Совета Федерации, руководители частных образовательных организаций, представители экспертного и бизнес-сообщества. В ходе форума участники обсудили проблемы, с которыми сталкивается система образования в России, а также привлечение частного сектора в эту сферу.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Глава государства четыре раза посетил мероприятие и отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Он предложил продлить её до конца лета 2024 года. Президент подчеркнул, что на форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия. Он пообещал, что власти подумают, каким образом можно транслировать опыт проведения выставки на всю Россию и регионы.

Гости выставки могут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. За время работы выставки её посетили более шести миллионов человек.