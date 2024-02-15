Москва, 15 февраля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В России с 13 по 14 февраля впервые прошёл Форум негосударственного образования на международной выставке-форуме «Россия». Об этом ИА Регнум рассказали в обществе «Знание».

Виталий Белоусов/ Фотохост-агентство РИА Новости

Форум принял более 500 участников, среди которых — представители профильных комитетов Госдумы, Минобрнауки, Рособрнадзора, Минпросвещения, Совета Федерации, руководители частных образовательных организаций, представители экспертного и бизнес-сообщества.

Отмечается, что в ходе мероприятия участники обсудили проблемы, с которыми сталкивается система образования в России, а также привлечение частного сектора в эту сферу.

«Частные школы, колледжи и вузы дополняют государственную систему образования. А именно от неё сегодня как никогда зависит то, во что будет верить и каким будет новое поколение», ― сказал в приветствии к участникам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В свою очередь президент Ассоциации негосударственного образования, ректор университета «Синергия» Артём Васильев отметил, что частное образование в России насчитывает более двух тысяч организаций, которые предоставляют образовательные услуги более чем одному миллиону россиян.

По его словам, задача форума — включить частный сектор российского образования в русло политики государства, а также поспособствовать тому, чтобы частный сектор стал свободнее от «недобросовестных игроков».

Виталий Белоусов/ Фотохост-агентство РИА Новости

При этом участники мероприятия согласились в том, что частный образовательный сектор имеет большую гибкость, нежели государственный, что положительно влияет на общее благосостояние России.

«Образование ― это охраняемая законом ценность. Право на образование ― неотъемлемая часть права каждого гражданина. Некорректно рассматривать его как услугу», — заявила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Как отметил заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов, несмотря на то, что частое высшее образование в России часто не воспринимается как равное государственному, для уравнивания двух секторов было многое сделано за последнее время.

Как передавало ИА Регнум, 25 января президент России Владимир Путин отметил, что желание молодёжи получать высшее образование обусловлено государственной политикой. Он уточнил, что это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах.

Позднее в этот же день глава государства рассказал, что принял решение повысить президентскую стипендию до 30 тыс. рублей. Путин отметил, что правительство также работает над вопросом повышения стипендий.

Вместе с тем Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана. Всего в российских регионах к 2030 году появится 25 университетских кампусов, где студенты и молодые учёные получат всё необходимое для учебы, отдыха и работы в современных лабораториях. Уже ведётся строительство 17 проектов кампусов общей площадью более 1 млн кв. метров. «Двери в науку» в ближайшее время откроются для 25 тыс. тысяч студентов и аспирантов.