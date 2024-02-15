Москва, 15 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, поскольку не желает, чтобы состоялся стратегический или военный союз между Пекином и Москвой. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

AP/TASS Дональд Трамп

Он напомнил, что в США предвыборная компания идёт по существу между Трампом и действующим президентом Джо Байденом. На данный момент именно они считаются единственными безальтернативными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно.

При этом Байден выступает с военных позиций, он требует увеличения военной поддержки, в том числе Украины, Израиля и Тайваня, напомнил эксперт.

А Трамп, который позиционирует себя как анти-Байден, выступает с прямо противоположными призывами. Он выступает как кандидат «мира», пояснил Васильев.

«Американская практика показывает, что в годы президентских выборов, как правило, запрос на мир в США резко растёт. Поэтому в данном случае заявления Трампа носят как контрастирующий характер по отношению к Байдену, так и представляют из себя, возможно, сумму истинных его намерений», — обратил внимание эксперт.

Как напомнил политолог, Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы завершить конфликт на Украине. И он вполне может пойти на то, чтобы начать переговоры, добавил Васильев.

По его словам, с точки зрения геополитических представлений Трампа, конфликт на Украине с Россией не нужен США по двум причинам. Во-первых, серьёзно растёт риск прямого столкновения США с Россией, и этого бы Трамп хотел избежать.

«Во-вторых, это связано с тем, что главным приоритетом американской политики при республиканцах является противодействие Китаю. Им очень важно, что чтобы не состоялся стратегический или военный союз между Пекином и Москвой», — добавил эксперт.

Поэтому Трамп и хотел бы завершить конфликт на Украине, как главное препятствие на пути нормализации российско-американских отношений с тем, чтобы начать работу по оттягиванию Москвы от Пекина, полагает Васильев.

Политолог отметил, что на протяжении последних двух лет проведения СВО действительно имеет место сближение России и Китая.

«И по всей видимости, оно будет продолжаться дальше, если Запад будет оказывать помощь Украине, будет вести к усилению конфронтации и напряжённости», — отметил эксперт.

Естественно, в этих условиях Москва будет искать союза с другими странами, и Китай стоит на одном из первых мест.

«Поэтому расчёты Трампа, в общем, совершенно понятны. К тому же подобные заявления приносят ему определённого рода очки. Так, опросы общественного мнения показывают, что Трамп опережает Байдена сейчас по степени общественной поддержки или популярности», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg сообщило, что в случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп якобы будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Утверждается, что советники Трампа обсуждают вопрос, как «посадить за стол переговоров» президента России Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского. По словам одного из советников экс-президента США, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут обещания прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов. Он также отметил, что в настоящее время, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается.

Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет неонацистских движений.