Москва, 14 февраля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов, заявил 14 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«Как подчеркнул президент в интервью Такеру Карлсону, мы остаёмся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учёта наших законных интересов, на основе учёта реалий», — сказал Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

При этом в настоящее время, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин в интервью Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он отметил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет неонацистских движений.

Глава государства также напомнил, что этот вопрос обсуждали в том числе на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин отметил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В Кремле и МИД ранее отмечали, что Россия готова к переговорам по Украине при условии выполнения требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России.

В Киеве, в свою очередь, официально запретили ведение переговоров с Россией. Руководители киевского режима также отмечали, что переговоры могут проходить только при условии возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом и регионами, вернувшимися в состав России в 2022 году).