Москва, 15 февраля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. В состав спецназа «Ахмат» вошли ещё два отряда добровольцев, сформированных из числа бывших бойцов ЧВК «Вагнер», сообщил замкомандира 2-го армейского корпуса и командир спецотряда Апти Алаудинов, добавив, что их общая численность превысила 1 тыс. человек.

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«Хочу отметить, что отдельно ещё два отряда у меня зашли в «Ахмат», подписали контракт с Министерством обороны. Это уже получается полноценных три отряда, состоящих из бойцов ЧВК «Вагнер», — сказал ТАСС Алаудинов.

По его словам, в одном из новых отрядов насчитывается 680 бойцов, в другом — 380 человек. Алаудинов добавил, что добровольцы выбрали продолжение службы в «Ахмате», поскольку в этом подразделении «очень уважительное и серьёзное отношение к бойцам».

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Новое формирование стало проходить боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции.

В декабре 2023 года бывшим бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий. Документы и первые карты лояльности получили 32 бойца. В рамках соглашения о сотрудничестве между Минобороны РФ и Госфондом «Защитники Отечества» было принято положительное решение о выдаче 452 удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Всего в комиссию Минобороны РФ передали 3000 комплектов документов от сотрудников ЧВК. Они находятся на рассмотрении ведомства.