Москва, 18 декабря, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва 18 декабря вручила удостоверения ветерана боевых действий бывшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва

32 бойца ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий, а также первые карты лояльности. В рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны РФ и Государственным фондом «Защитники Отечества» принято положительное решение о выдаче 452 удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Всего в комиссию Минобороны РФ передано 3000 комплектов документов от сотрудников ЧВК. Они находятся на рассмотрении ведомства.

Цивилёва рассказала о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий и подчеркнула, что фонд использует любую возможность дополнительно поддержать героев.

«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые фонд в еженедельном режиме передаёт в Минобороны. Готовые удостоверения Министерство в рамках соглашения передаёт в фонд «Защитники Отечества» для вручения их в региональных филиалах», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что фонд поддержки участников специальной военной операции работает хорошо и предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами.

О создании специального фонда поддержки бойцов СВО стало известно в апреле 2023 года. О том, что он нужен, Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Главная его задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников СВО и членов их семей.

Путин подчеркнул, что фонд займётся координацией предоставления социальной, медицинской и психологической поддержки, вопросами реабилитации, образования и трудоустройства и другими моментами. На помощь фонда также могут претендовать лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и республиканских формирований, начиная с 11 мая 2014 года.