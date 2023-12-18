Экс-бойцам ЧВК «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий
Цивилёва вручила удостоверения ветерана боевых действий экс-бойцам ЧВК «Вагнер»
Москва, 18 декабря, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва 18 декабря вручила удостоверения ветерана боевых действий бывшим бойцам ЧВК «Вагнер».
32 бойца ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий, а также первые карты лояльности. В рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны РФ и Государственным фондом «Защитники Отечества» принято положительное решение о выдаче 452 удостоверений ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Всего в комиссию Минобороны РФ передано 3000 комплектов документов от сотрудников ЧВК. Они находятся на рассмотрении ведомства.
Цивилёва рассказала о порядке выдачи удостоверений ветерана боевых действий и подчеркнула, что фонд использует любую возможность дополнительно поддержать героев.
«Мы помогаем собрать комплекты документов, которые фонд в еженедельном режиме передаёт в Минобороны. Готовые удостоверения Министерство в рамках соглашения передаёт в фонд «Защитники Отечества» для вручения их в региональных филиалах», — отметила она.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря заявил, что фонд поддержки участников специальной военной операции работает хорошо и предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами.
О создании специального фонда поддержки бойцов СВО стало известно в апреле 2023 года. О том, что он нужен, Путин заявлял ещё в феврале в ходе Послания Федеральному собранию. Главная его задачей российский лидер назвал обеспечение достойной жизнедеятельности участников СВО и членов их семей.
Путин подчеркнул, что фонд займётся координацией предоставления социальной, медицинской и психологической поддержки, вопросами реабилитации, образования и трудоустройства и другими моментами. На помощь фонда также могут претендовать лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР и республиканских формирований, начиная с 11 мая 2014 года.