Москва, 2 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в составе спецназа «Ахмат». Новое формирование начало проходить боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции.

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«Было три задачи на три отделения. Следующий этап — привлечение ствольной артиллерии и тяжёлой техники в виде танков и БМП-3», — рассказал «РИА Новости» замкомандира отряда с позывным 011.

Как подчеркнул боец, не только командование отряда — экс-бойцы «Вагнера», но и бронетанковая группа, артиллеристы и штурмовые группы. Экипажи бронегрупп — на 100%, артиллерия так же, штурмовики — на 60%, включая командиров, уточнил 011.

Тренировки проводят постоянно, проблем с боеприпасами нет, бойцы тренируются столько, сколько скажет командир, добавили в подразделении.

Как сообщало ИА Регнум 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что несколько тысяч экс-бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны. Как отметил глава государства, не существует единого мнения о необходимости наличия в России частных военных компаний, но, если их и создавать, то на основе закона. Путин назвал работу «Группы Вагнер» как частной военной компании корявой именно поэтому, из-за отсутствия правовой составляющей.

Позднее, 29 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывшие «вагнеровцы» переходят на службу в состав спецназа «Ахмат». По его словам, в очередной группе, изъявившей такое желание, оказались более 170 бывших сотрудников ЧВК. Кадыров добавил, что они и ранее заключали контракты с «Ахматом», но менее массово, и выразил уверенность, что их примеру будут следовать оставшиеся представители группы. Днём ранее об этом сообщал и командир «Ахмата» Апты Алаудинов.