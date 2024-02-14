Москва, 15 февраля, 2024, 02:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок враждебно настроена не только к России, но и к собственной стране, пренебрегая экономическими интересами немцев, заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Такие люди, как глава МИД Германии, <…> враждебно настроены к нашей стране. <…> Но она, на мой взгляд, враждебно относится и к своей собственной стране, потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в Telegram-канале Кремля.

Президент России не привёл подробности, добавив лишь, что на практике именно это и происходит.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов. В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка Вальдемар не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма, напомнила дипломат.

В МИД Германии попытались оправдать гордившуюся дедом-нацистом Бербок, заявив, что министр якобы не знала про нацистские взгляды своего предка.

Жители Германии были удивлены и недовольны тем, что такие люди, как Бербок, занимают важные должности в государственных органах страны, после её высказывания о повороте Москвы на 360 градусов. Немцы признали, что не считают забавными такие оплошности.