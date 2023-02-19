Берлин, 19 февраля, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Жители Германии удивлены и недовольны тем, что такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, занимают важные должности в государственных органах страны. Они с возмущением и критикой прокомментировали в Twitter заявление министра о повороте Москвы на 360 градусов. Немцы признаются, что не считают забавными такие оплошности.

Анналена Бербок

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Внефракционный депутат Бундестага Джоана Котар предложила найти того, кто подскажет Бербок, что 360 градусов — это круг.

«Стыдно», — написала она в своём аккаунте Twitter.

«Глупость не только крайне опасна, это еще и насмешка над гражданами. Просто невероятно, что такие люди занимают руководящие должности», — отметил пользователь CandleInTheWi14.

«Как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?» — выразил недоумение FreshDombledore.

Пользователь Tevsa подчеркнул, что Бербок делает ошибки слишком часто, поэтому «создается впечатление, что она просто слишком глупа для своей работы». Anne_sc13 отметила, что про «безграничную глупость» Бербок теперь ходят легенды, и, если верить главе МИД ФРГ, Путин на правильном пути. JohannsenTh предложил тестировать политиков на уровень IQ: «Хороший средний показатель избавил бы от многих бед».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия непременно последует «совету» министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о «повороте на 360 градусов». Он назвал главу МИД ФРГ невежественным человеком и выразил удивление, что такие люди управляют государственными органами в Европе.