Москва, 12 февраля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов, заявила 12 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В своём Telegram-канале Захарова напомнила, что глава МИД Германии Анналена Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка Вальдемар не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма.

«Уточнить решила не только Анна/Лена (Бербок. — Прим. ред.), но и издание «Бунте», обнародовав выдержки из досье вермахта на её дедушку, — Вальдемара Бербок (1913-2016). А там отмечается, что он был ярым сторонником нацистов. Более того, полковник Бербок был «безусловным национал-социалистом», «полностью укоренился в национал-социализме». Он несколько раз внимательно прочитал книгу Гитлера «Майн кампф» и «полностью придерживался принципов национал-социализма», — отметила официальный представитель МИД.

Бербок после обнародования этой информации не выступила с комментариями, а в МИД Германии заявили, что министру якобы не были известны эти детали биографии её деда, напомнила Захарова.

При этом целый ряд известных в Германии политиков, общественных деятелей и спортсменов, в том числе премьер Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, футболист Лотар Маттеус и политик Доротея Бэр рассказали журналистам о нацистском прошлом своих предков, указала официальный представитель МИД.

«И всё это на фоне очередного раунда переиздания наследия Адольфа Гитлера в Германии», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на заседание парламента Канады в честь визита главы киевского режима Владимира Зеленского пригласили 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку (укр. Гунька). Спикер палаты общин Энтони Рот под аплодисменты зала представил Гуньку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее стало известно, что Гуньку пригласил в парламент Канады премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.