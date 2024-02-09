Берлин, 9 февраля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Германии заявило, что глава ведомства Анналена Бербок не знала, что её дед Вальдемар Бербок был ярым сторонником идей нацизма, сообщила в ночь на 9 февраля немецкая газета Bild.

IMAGO/Thomas Imo/ Global Look Press Анналена Бербок

Журналисты попросили ведомство прокомментировать обнародованные документы, описывающие деятельность деда министра на службе в вермахте.

«Министр иностранных дел не знала о содержании документов», — ответили в МИД.

Газета уточнила, что в досье офицера Бербок есть указание о его преданности делу нацизма, но подобные формулировки в характеристиках военнослужащих нацистской Германии были почти всегда.

Как сообщало ИА Регнум, Bild, ссылаясь на исторические документы, сообщила, что дед министра был офицером вермахта, инженером в войсках ПВО. В них также говорится, что он был убеждённым последователем национал-социалистической идеологии. В досье указано, что офицер читал книгу Адольфа Гитлера «Майн кампф» (внесена в России в федеральный список экстремистских материалов), а в 1944 году его наградили крестом «За военные заслуги» с мечами.

По информации газеты, дед Бербок скончался в 2016 году в возрасте 103 лет. Якобы он не рассказывал о своей службе в вермахте до 1990-х. Бербок не скрывала факт службы деда в вермахте, упоминала про него, но не говорила про взгляды.