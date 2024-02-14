Кито, 14 февраля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Эквадор может получить от Соединённых Штатов вертолёты UH-60A/L Black Hawk в обмен на российские Ми-171, пишет портал Infodefensa.

(сс) Xchgall

«Передача этих самолётов, в свою очередь, связана с передачей эквадорской армии российских вертолётов Ми-171 и Ми-17-1В, которые в настоящее время находятся в минимальной эксплуатационной готовности, из-за проблем с обслуживанием и приобретением запчастей», — сказано в публикации.

Отмечается, что благодаря соглашению с США Вооружённые силы Эквадора станут шестым оператором Black Hawk в Южной Америке после Колумбии, Бразилии, Аргентины, Мексики и Чили.

Как уточняет портал, после получения американские боевые вертолёты будут задействованы в «борьбе с террористическими организациями, совершающими преступления в Эквадоре».

«США окажут техническую помощь в управлении платформой посредством обучения и тренировок новых экипажей, консультирования, материально-технической поддержки, поставок деталей, комплектующих и запасных частей, а также обучения персонала, который будет нести ответственность за техническое обслуживание вертолётов», — заключили авторы материала.

Как передавало ИА Регнум, президент Эквадора Даниэль Нобоа в конце января заявил, что страна передаст Соединённым Штатам старую российскую военную технику в обмен на новые вооружения, несмотря на позицию России по этому вопросу.

Он назвал позицию Москвы «не совсем адекватной», добавив, что в Эквадоре в настоящее время проходят масштабные беспорядки. При этом он подчеркнул, что Эквадор не будет разрывать отношений с Россией.

Перед этим, 11 января, Нобоа заявил, что эквадорские власти до конца января передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн.

При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения. Глава республики добавил, что обсуждал этот вопрос с послом США Майклом Фитцпатриком 9 января.

У Эквадора есть советские вертолеты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». При этом передача указанной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.

Посол РФ в этой стране Владимир Спринчан заявил, что Москва расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг.