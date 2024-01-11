Кито, 11 января, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Эквадорские власти до конца января передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн, заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью радиостанции Canela.

Skratos1983 Эквадор

При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения. Глава республики уточнил, что 9 января встретился с послом США Майклом Фитцпатриком, чтобы обсудить этот вопрос.

Американский дипломат пообещал Нобоа, что Вашингтон уже через несколько дней представит эквадорским властям пакет помощи. У Эквадора есть советские вертолеты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла».

При этом передача указанной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря портал Noticias Urbanas проинформировал, что Аргентина собирается передать Украине два транспортных вертолёта Ми-171Е, которые аргентинская сторона купила у России в 2011 году. Их должны были использовать в рамках антарктических миссий.

28 декабря посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва выступает категорически против передачи этих вертолётов Киеву. Он подчеркнул, что подобная сделка противоречила бы обязательствам сертификата конечного пользователя, которым владеет Аргентина.