Кито, 31 января, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Эквадор передаст Соединённым Штатам старую российскую военную технику в обмен на новые вооружения, несмотря на позицию России по этому вопросу, заявил президент страны Даниэль Нобоа.

Peter Giovannini/Global Look Press

«Поставка будет осуществлена. Они [Россия] ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал он в интервью телеканалу Ecuavisa.

Он назвал позицию Москвы «не совсем адекватной», добавив, что в Эквадоре в настоящее время проходят масштабные беспорядки. При этом он подчеркнул, что Эквадор не будет разрывать отношений с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Нобоа заявил, что эквадорские власти до конца января передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн.

При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения. Глава республики добавил, что обсуждал этот вопрос с послом США Майклом Фитцпатриком 9 января.

У Эквадора есть советские вертолеты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». При этом передача указанной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.

Посол РФ в этой стране Владимир Спринчан заявил, что Москва расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг.