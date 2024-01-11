Кито, 11 января, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Москва расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг. Такую позицию российская сторона довела до официального Кито. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в этой стране Владимир Спринчан.

«Отправка этой техники не нужна американцам, тем более её назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом», ― подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что военная техника, военная сфера, военно-техническое сотрудничество с другими странами ― это достаточно закрытая сфера, о которой в открытой печати не говорится.

«Утечка произошла, журналисты об этом написали. Мы проверяем информацию», ― добавил посол.

Он указал на попытку президента Эквадора Даниэля Нобоа занять миротворческую позицию в отношении конфликта на Украине. Спринчан подчеркнул, что отправка военной техники одной из сторон нарушит нейтралитет, которого пока придерживается Эквадор.

Как сообщало ИА Регнум, президент Эквадора Даниэль Нобоа 11 января заявил, что эквадорские власти до конца января передадут США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн.

При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения. Глава республики добавил, что обсуждал этот вопрос с послом США Майклом Фитцпатриком 9 января. Американский дипломат пообещал Нобоа, что Вашингтон уже через несколько дней представит эквадорским властям пакет помощи.

У Эквадора есть советские вертолеты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». При этом передача указанной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.