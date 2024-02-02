Москва, 2 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за январь уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и Himars, заявил 2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уничтожено более трёх тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное», — сказал он селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По его словам, были уничтожено в том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и Himars.

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Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся в июне 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось. Он уточнил, что сейчас инициатива в зоне боевых действий полностью на стороне Вооружённых сил России.

Также глава государства на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.