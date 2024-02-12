Киев, 12 февраля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк проговорилась, что армии не хватает бронетехники. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Мы Украина».

Globallookpress.com

По словам Гуменюк, российская армия экономит свою бронетехнику, «с пониманием того, что у нас нет бронетехники».

Как сообщало ИА Регнум, в Сети появились кадры повреждённых реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые отправили из Украины в США на ремонт. Их опубликовал в социальной сети Х американский блогер Keystone Intel.

2 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что российские военные за январь уничтожили более 3 тыс. единиц вооружения ВСУ, в том числе танки Leopard, пусковые установки Patriot и Himars.

В Кировоградской области ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также порядка 20 единиц военной техники иностранного производства.

Президент США Джо Байден 8 февраля заявил о критической точке в конфликте на Украине из-за сокращения военной помощи Запада Киеву. Глава Белого дома также посетовал на военные успехи Вооружённых сил России.