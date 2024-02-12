Москва, 12 февраля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. В Кировоградской области ударом ВС России были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также порядка 20 единиц военной техники иностранного производства. Об этом 12 февраля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на подполье в Кировоградской области.

Народная милиция ДНР/ТАСС

По его словам, 10 февраля около пяти часов вечера российские военные нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Александрии. По данным подполья, удар пришёлся в момент, когда в одном месте стояло два состава с техникой и боеприпасами.

«Составы, в которых находились ГСМ (горюче-смазочные материалы), полыхнули очень серьёзно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте — это не считая техники времён Советского Союза», — передаёт слова Лебедева «РИА Новости».

Отмечается, что железнодорожный узел в Александрии использовался ВСУ в качестве перевалочного пункта.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по украинским офицерам, собравшимся в Харьковской области отметить назначение Александра Сырского на должность главкома ВСУ.

Представитель подполья добавил, что российские войска также нанесли удары по нефтебазе ВСУ в Харькове, с которой топливо поставляли для военной техники. Местные подпольщики, следившие за работой базы, сообщили в момент удара, что там было максимальное количество топлива.

10 февраля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины с 4 по 10 февраля. ВС России атаковали места расположения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников. Также удары были по украинским заводам, производившим и ремонтировавшим самолёты, беспилотники и морские дроны.

До этого, 8 февраля, координатор николаевского подполья рассказал, что российские военные поразили в Николаеве завод «Экватор» по производству украинских беспилотников, а также общежитие с иностранными специалистами и украинскими военными.

По его словам, по заводу ВСУ ударили тремя дронами «Герань». Первый, по информации подпольщиков, попал в цех, где производились дроны, второй — в общежитие с украинскими военными и иностранными специалистами, а третий пришёлся в центральную часть завода. Там находилась военная техника ВСУ.