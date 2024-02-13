ДНР, 13 февраля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) пришлось занять невыгодные для них позиции после того, как тульские десантники освободили населённый пункт Весёлое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и потеснили оттуда войска киевского режима. Об этом рассказал командир подразделения с позывным Армата.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Противник отошёл на невыгодную позицию для себя и начал окапываться. Естественно, окапываться мы не даём, уничтожаем сразу на месте», — рассказал боец «РИА Новости».

Ранее агентство сообщило, что бойцы подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ из Тулы установили российский флаг в центре недавно освобождённого от украинской армии населённого пункта Весёлое в ДНР. Триколор водрузили около мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, посвятив свою победу дедам и прадедам, воевавшим с фашизмом.

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