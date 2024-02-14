Москва, 14 февраля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 февраля посетил Центр диагностики и телемедицины Москвы.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

Ранее сообщалось, что президент и мэр Москвы Сергей Собянин посетят центр, где специалисты изучают исследования, полученные из столичных поликлиник. Телерадиологический центр предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований.

После выполнения исследований цифровые снимки включаются в базу данных Единого радиологического сервиса, их расшифровка проводится рентгенологами Центра. Подготовленные заключения сохраняются в единой системе и включаются в электронные медицинские карты пациентов.

В центре работает около 400 рентгенологов московских поликлиник. В 2023 году ими было выполнено описание 5 млн исследований, вдвое больше, чем годом ранее. Модель организации лучевой диагностики позволила сократить среднее время описания исследований в 16 раз, до менее чем двух часов.

В своей работе специалисты используют возможности «цифровых помощников», в частности, «компьютерного зрения» — автоматизированного выявления признаков патологии на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Благодаря внедрению технологий ИИ время на описание каждого снимка сократилось в среднем на 30%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 февраля в своём приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий Владимир Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий.

На передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров, отметил также президент. Ключевым приоритетом для России является построение системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, подчеркнул глава государства.