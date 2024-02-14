Вашингтон, 14 февраля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Генеральный прокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси написал письмо вице-президенту США Камале Харрис и призвал её объявить президента Джозефа Байдена неспособным выполнять свои обязанности, сообщает «РИА Новости».

Chris Kleponis/Global Look Press Камала Харрис и Джозеф Байден

Выводы спецпрокурора Роберта Хёра, который ранее в отчёте о ненадлежащем хранении Байденом секретных бумаг назвал его «пожилым мужчиной с проблемами с памятью», верны, и состояние главы государства может привести к серьёзным последствиям, отметил Морриси.

«Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности», — сказано в тексте письма.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Хёр в своём докладе назвал Байдена пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В качестве примера он привёл случай, когда во время общения со следователями Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына.

Байден, в свою очередь, после публикации доклада заявил, что с его памятью всё якобы в полном порядке. Харрис назвала доклад спецпрокурора политически мотивированным, но также в феврале 2024 года заявила, что готова исполнять обязанности президента США.

Байден регулярно допускает оговорки в своих выступлениях. В частности, он перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля, по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал чужим именем. Также Байден рассказал о якобы имевшей место в 2021 году встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Байден, вероятно, не осознаёт, жив ли он. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Байден с учётом состояния его здоровья представляет собой угрозу национальной безопасности США. Совет безопасности России выразил опасение, что из-за деменции у Байдена становится возможной случайная ядерная война.