Вашингтон, 10 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Демократы возмутились и пришли в ярость от отчёта спецпрокурора США Роберта Хёра, в котором упоминаются проблемы президента Джо Байдена с памятью, сообщила газета The Wall Street Journal.

EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

В 345-страничном докладе 81-летнего Байдена назвали пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью. В документе в качестве примера привели случай, когда во время общения со следователями по делу о ненадлежащем обращении с секретными бумагами Байден не смог вспомнить дату смерти своего сына.

Согласно источникам газеты, Байден гневно отреагировал на отчёт Хура. Глава США обратился к небольшой группе законодателей с риторическим вопросом, правда ли они считают, что он мог бы забыть, когда умер его сын. Он также нецензурно высказался в связи с упоминанием этой темы в отчёте.

Вице-президент Камала Харрис назвала доклад спецпрокурора политически мотивированным. При этом представитель офиса юрисконсульта Белого дома Ян Сэмс заявил, что документ включает неточную и неуместную критику президента.

Возраст президента США Джо Байдена давно вызывает беспокойство у многих демократов и негативно сказывается на его рейтингах. Документ усилил опасения среди избирателей в способностях 81-летнего президента на фоне президентских выборов. Байден намерен сохранить пост, его вероятным соперником от Республиканской партии станет бывший глава США Дональд Трамп.

Байден часто допускает оговорки в своих выступлениях. Как-то он перепутал экс-канцлеров Германии Ангелу Меркель и Гельмута Коля, по ошибке назвал египетского лидера Абдель Фаттаха Ас-Сиси президентом Мексики, а премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху чужим именем.

Как 9 февраля сообщало ИА Регнум, глава Белого дома Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора Хёра заявил, что никакие рекомендации ему не нужны. В своём заявлении американский лидер заявил, что поставил страну на ноги, а с его памятью всё в порядке.

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на публикацию журналиста сатирического новостного портала, который прокомментировал выступление Байдена, в котором тот спутал Египет и Мексику. Миллиардер оценил шутку об экзамене для Байдена и посоветовал перед ядерным ударом задать главе США контрольные вопросы, например, «в какой стране большие пирамиды».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Байдена о беседе с умершим ещё в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем словами, что американские журналисты хотят общаться с нормальным президентом, а не с медиумом.

Ранее, 6 февраля, Байден допустил ещё одну ошибку. Он рассказал о недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Глава США уточнил, что беседовал Миттераном на саммите «Большой семёрки» в 2021 году.